Бойко разводится с женой Ходоркайте после 23 лет брака, которая простила актеру внебрачного сына

Актер Ярослав Бойко разводится со своей женой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте, вместе с которой прожил 23 года. Что стало причиной подобного решения?

Популярный актер Ярослав Бойко состоял в браке с танцовщицей Рамуне Ходоркайте целых 23 года. О причине разрыва нет исчерпывающей информации.

Артисту приписывают роман с коллегой, актрисой Марией Порошиной.

Интересно, что Бойко стал отцом ребенка Евгении Добровольской, которая также является актрисой. Сын появился вне брака. Бойко тогда так и не ушел от законной супруги.