Сотрудник АВН уличил Польшу в подготовке нападения из Украины на Россию

Сотрудник Академии военных наук уличил Польшу в подготовке нападения из Украины на Россию.

Польша готовит планы по нападению на Россию с территории Украины, считает старший военный сотрудник Академии военных наук Владимир Прихватилов. Своим мнением он поделился в интервью URA.RU.

"Поляки с раннего возраста воспитываются в ненависти к России. Они не могут забыть годы угнетения. Сейчас Польша наращивает свое военное присутствие в Украине. Вскоре там появятся частные военные компании, финансируемые Варшавой. Европа готовит из Польши могучую, в военном отношении, державу, политика которой направлена против России. Ждите поляков", - сказал эксперт.

Ранее военный эксперт Владимир Гундаров поделился мнением о наращивании военного контингента Польши для возвращения себе исторических земель западной Украины.