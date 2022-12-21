Сотрудник АВН уличил Польшу в подготовке нападения из Украины на Россию
Сотрудник Академии военных наук уличил Польшу в подготовке нападения из Украины на Россию.
Польша готовит планы по нападению на Россию с территории Украины, считает старший военный сотрудник Академии военных наук Владимир Прихватилов. Своим мнением он поделился в интервью URA.RU.
"Поляки с раннего возраста воспитываются в ненависти к России. Они не могут забыть годы угнетения. Сейчас Польша наращивает свое военное присутствие в Украине. Вскоре там появятся частные военные компании, финансируемые Варшавой. Европа готовит из Польши могучую, в военном отношении, державу, политика которой направлена против России. Ждите поляков", - сказал эксперт.
Ранее военный эксперт Владимир Гундаров поделился мнением о наращивании военного контингента Польши для возвращения себе исторических земель западной Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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