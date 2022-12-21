В трейлере к фильму "Барби" главная героиня предстала перед зрителями в ретро-купальнике
Легендарную Барби в одноименном фильме будет изображать Марго Робби. В появившемся трейлере ее можно увидеть в шикарном ретро-купальнике, полностью воссоздающем модель костюма куклы Барби 1959 года.
Образ, созданный на экране, возвращает зрителей в прошлое. Ее полосатый купальный наряд точь в точь копирует купальник кукольной Барби в ретро стиле.
Может, именно поэтому первое появление Марго на экране выглядит таким эффектным и впечатляющим.
Поклонники знаменитой куклы впервые увидели такой купальник на настоящей Барби в далеком 1959 году.
Это слитный пляжный костюм в широкую продольную черно-белую полоску с открытыми плечами. Глаза скрыты под белыми солнцезащитными очками.
В ушах - золотые обручи, на голове красиво уложенные белокурые завитушки.
Образ подобран идеально правильно, именно такое сочетание деталей делает Робби максимально похожей на куклу. Ретро-образ, пришедший из 1959 года - классика мира кукол.
Полосатый костюм появился до того, как Барби стала носить красный купальник Helenca в 1962 г.
Пляжный кукольный наряд в полоску пережил несколько трансформаций в линейке товаров Барби.
Так, он был предъявлен детской аудитории в 1993 году в виде куклы 35th anniversary edition и потом в виде куклы 50th anniversary edition.
Позднее на Барби можно было увидеть и другие вариации классического образа, к примеру, эксклюзивный продукт Target 2009 года.
Он состоял из костюма-двойки с добавлением зебрового принта.
Образ, который изобразила на экране Робби, вызывает ностальгические воспоминания, так же, как и ее экранный розовый мир напоминает об игрушках из прошлого.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
Храмова Оксана
Мэтью Макконахи активно выступает с пропагандой ужесточения законов о безопасности оружия
Актер недаром стал одним из самых популярных людей года в уходящем 2022-ом. Помимо талантливых работ в кино, Мэтью известен своей пропогандистской деятельностью, выступая за принятие закона о безопасности оружия.Подробнее...
-