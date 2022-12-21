В трейлере к фильму "Барби" главная героиня предстала перед зрителями в ретро-купальнике

Легендарную Барби в одноименном фильме будет изображать Марго Робби. В появившемся трейлере ее можно увидеть в шикарном ретро-купальнике, полностью воссоздающем модель костюма куклы Барби 1959 года.

Образ, созданный на экране, возвращает зрителей в прошлое. Ее полосатый купальный наряд точь в точь копирует купальник кукольной Барби в ретро стиле.

Может, именно поэтому первое появление Марго на экране выглядит таким эффектным и впечатляющим.

Поклонники знаменитой куклы впервые увидели такой купальник на настоящей Барби в далеком 1959 году.

Это слитный пляжный костюм в широкую продольную черно-белую полоску с открытыми плечами. Глаза скрыты под белыми солнцезащитными очками.

В ушах - золотые обручи, на голове красиво уложенные белокурые завитушки.

Образ подобран идеально правильно, именно такое сочетание деталей делает Робби максимально похожей на куклу. Ретро-образ, пришедший из 1959 года - классика мира кукол.

Полосатый костюм появился до того, как Барби стала носить красный купальник Helenca в 1962 г.

Пляжный кукольный наряд в полоску пережил несколько трансформаций в линейке товаров Барби.

Так, он был предъявлен детской аудитории в 1993 году в виде куклы 35th anniversary edition и потом в виде куклы 50th anniversary edition.

Позднее на Барби можно было увидеть и другие вариации классического образа, к примеру, эксклюзивный продукт Target 2009 года.

Он состоял из костюма-двойки с добавлением зебрового принта.

Образ, который изобразила на экране Робби, вызывает ностальгические воспоминания, так же, как и ее экранный розовый мир напоминает об игрушках из прошлого.