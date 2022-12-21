Мэтью Макконахи активно выступает с пропагандой ужесточения законов о безопасности оружия

Актер недаром стал одним из самых популярных людей года в уходящем 2022-ом. Помимо талантливых работ в кино, Мэтью известен своей пропогандистской деятельностью, выступая за принятие закона о безопасности оружия.

Когда в родном городе актера Увалде штата Техас в мае прошлого года была открыта стрельба в начальной школе Робба, он не остался равнодушным.

Мэтью активно выступил в поддержку ужесточения законодательства о безопасности оружия.

24 мая прошлого года в результате преступного нападения в начальной школе были расстреляны 19 учеников и два учителя.

В июне актер принял участие в брифинге для прессы в Белом доме и высказал свои замечания о случившемся.

"Это не должно быть пристрастным вопросом. Ни в одном из действий этих стрелков нет демократической или республиканской ценности, но люди, находящиеся у власти, бездействовали".

Речь актера длилась 21 минуту и была очень эмоциональной.

Несколько недель после стрельбы Мэтью Макконахи с супругой Камиллой Алвес Макконахи приехали в Увалд и навещали там семьи погибших.

Им довелось услышать много историй о невинных жертвах. Это сподвигло актера на активные действия в поддержку закона о безопасности оружия.

"Хотя мы чтим и признаем жертв, мы должны признать, что на этот раз, похоже, что-то изменилось. Есть ощущение, что, возможно, существует жизнеспособный путь вперед [для принятия законодательства о безопасности оружия]"

По этому вопросу актер встретился с лидерами Сената и членами Палаты представителей и даже с самим Джо Байденом.

А 2 июня супружеская пара организовала Фонд помощи Увалду Just Keep Livin Foundation.

Организация консультирует семьи погибших по всем вопросам, оказывает моральную и материальную поддержку.

Так, созданный Макконахи фонд покрыл все расходы, связанные с погребением жертв и "другими неотложными и долгосрочными потребностями" семей пострадавших.