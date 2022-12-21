Ушел из жизни музыкант питерской группы «Танцы минус» Антон Хабибулин
Ему было 43 года, причины смерти неизвестны. Гитарист работал с другими известными коллективами, а также преподавал в Moscow Music School.
О смерти коллеги сообщил фронтмен коллектива Вячеслав Петкун.
«У нас горе, не стало Антона», — написал солист в личном блоге. Причины смерти Хабибулина не называются.
Антон в проекте «Танцы минус» играл с 2006-м года. Хабибулин также работал с артистами групп «Моральный Кодекс», «СБПЧ» и Павлом Артемьевым.
Кроме того, 43-летний музыкант преподавал в Moscow Music School.
Группа "Танцы Минус" создана Петкуном в Санкт-Петербурге в 1995-м году. Ее первый альбом под названием "10 капель" вышел два года спустя.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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