Чехова стала секс-символом, будучи девственницей

Ведущая Анфиса Чехова - сексуальная ведущая, по которой сходили с ума многие мужчины, полагая, что знаменитость обладает солидным опытом в делах амурных. Так ли это на самом деле?

Александра Корчунова (настоящее имя Анфисы Чеховой) всегда была амбициозной. Со второго раза поступила в ГИТИС, но была отчислена из-за участия в музыкальном конкурсе.

Артистка пела в коллективе "Безумные светлячки", а в 1996 году прошла кастинг на телевидение. Вела программы, за которые платили немного.

В 2000-х осталась не удел. В 2005 году проснулась знаменитой после выхода в эфир шоу "Секс с Анфисой Чеховой".

В 2009 передачу заморозили из-за недостатка финансирования. После было множество других проектов.

Секс-символом Чехова успела стать, когда еще была девственницей. До сей поры Анфиса очень избирательна при выборе партнера.

Сейчас знаменитость в разводе, воспитывает сына Соломона (2012). Причиной расставания в 2017 году с Гурамом Баблишвили стали измены мужа, которые изначально ведущая прощала.