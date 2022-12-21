Чехова стала секс-символом, будучи девственницей
Ведущая Анфиса Чехова - сексуальная ведущая, по которой сходили с ума многие мужчины, полагая, что знаменитость обладает солидным опытом в делах амурных. Так ли это на самом деле?
Александра Корчунова (настоящее имя Анфисы Чеховой) всегда была амбициозной. Со второго раза поступила в ГИТИС, но была отчислена из-за участия в музыкальном конкурсе.
Артистка пела в коллективе "Безумные светлячки", а в 1996 году прошла кастинг на телевидение. Вела программы, за которые платили немного.
В 2000-х осталась не удел. В 2005 году проснулась знаменитой после выхода в эфир шоу "Секс с Анфисой Чеховой".
В 2009 передачу заморозили из-за недостатка финансирования. После было множество других проектов.
Секс-символом Чехова успела стать, когда еще была девственницей. До сей поры Анфиса очень избирательна при выборе партнера.
Сейчас знаменитость в разводе, воспитывает сына Соломона (2012). Причиной расставания в 2017 году с Гурамом Баблишвили стали измены мужа, которые изначально ведущая прощала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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