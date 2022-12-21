С виду милые и добрые, на самом деле токсичные: 5 типов бабушек, опасных для детей

Как правило, психологи употребляют термин "токсичный" по отношению к родителям, особенно к матерям. Но, как оказалось, токсичными бывают не только мамы и папы, но и бабушки.

Как распознать токсичного человека? После общения с ним чувствуешь себя плохо, причем не только морально, но и физически, даже могут возникнуть головные боли, тошнота, слабость и апатия.

Кажется, словно из вас выкачали всю энергию. Как же подобные вещи могут ассоциироваться с бабушками, ведь это же самые милые и добрые существа на земле. Так бывает не всегда. Итак, кто они, токсичные бабушки?

Излишне навязчивая

Появляется с первых дней жизни ребенка и все про все знает. Ведь у нее большой жизненный опыт. Она готова помогать ежечасно и круглосуточно. Это тип людей из серии "ну куда ж вам без меня". И это реально начинает напрягать. Она окружает ребенка гиперопекой, не давая ему вырасти самостоятельным. От ребенка ей лучше держаться на дистанции. Общаться можно, но ограниченно и четко обозначая дозволенные рамки. Хотя грубость к ней проявлять тоже не нужно, ведь бабушка искренне желает добра.

Мастер сравнений

Замечает только успехи чужих людей, у них все лучше: и дети, и внуки, и жизненные достижения. Она всегда сравнивает своих внуков с другими в пользу чужих конечно. И стремится все исправить, наставить на путь истинный. Бабушка считает своих детей неудачниками и возлагает все надежды на внуков. И поэтому сделает все, чтобы они росли такими же, "как у людей".

Бабушка-критик

Всегда осуждает свою дочь - муж не тот, работа плохая, ребенка не умеешь воспитывать, подруги глупые. Но внука бабушка будет обожать. Тут и подарки, и сюсюканье не в меру, и полная свобода и баловство. Она все разрешает детям и считает, что с ней им будет лучше. Бабушка принижает мать в глазах ребенка, убеждая, что она неудачница по жизни. Постоянно намекает на то, что ребенка надо забрать к себе, потому что мать не справляется.

Бабушка-кремень

Для нее самое главное - дисциплина! Она все может, все умеет, ничего и никого не боится. Проявляет строгость и даже суровость к внукам в благих целях конечно. Она считает, что дети должны беспрекословно во всем слушаться взрослых. Всегда строгий тон. За неподчинение следует наказание - в угол, лишить сладкого, не пустить гулять. Кажется, у нее нет жалости и сочувствия, ей бы работать в армии.

Манипулятрор

Она умеет внушить чувство вины и пользуется этим весьма умело. Убеждает, что дети - ее вечные должники до гроба. Ведь она жизнь на них положила. При малейших промахах, обидах, протестах со стороны детей бабуля хватается за сердце или картинно падает в обморок. Она бывает "при смерти" по нескольку раз на дню. И все в целях воспитания и для блага детей и внуков. Все вокруг чувствуют себя виноватыми и обязанными. Цель достигнута! Ребенок растет запуганным и несчастным, считая себя чудовищем.

Всех этих бабушек надо действительно вовремя ставить на место, иначе можно серьезно испортить жизнь ребенку и вырастить человека с кучей психологических проблем и комплексов.