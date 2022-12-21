Антон Хабибулин, являющийся гитаристом группы Танцы минус, ушел из жизни в возрасте 43 лет

Солист группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун сообщил в социальных сетях о смерти гитариста колектива Антона Хабибулина, которому было всего 43 года.

О кончине гитариста популярного музыкального коллектива "Танцы минус" Антона Хабибулина сообщил фронтмен группы Вячеслав Петкун в соцсетях.

Причины гибели музыканта, которому было всего 43 года, не озвучиваются.

Хабибулин работал не только с "Танцы минус", но из такими известными группами, как "Моральный кодекс", "СБПЧ", а также с исполнителем Павлом Артемьевым.