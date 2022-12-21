Киркоров рассказала об изменениях в характере своей 11-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров отмечает, что характер его 11-летней наследницы Аллы-Виктории сильно изменился в последнее время. Какие изменения заметил в дочке знаменитый отец?

Известный исполнитель Филипп Киркоров заметил, что его дочь Алла-Виктория, которая недавно отмечала свое 11-летие, превратилась из капризного ребенка в милую девочку.

Певец утверждает, что пандемия коронавируса помогла ему сблизиться с детьми, которых ему подарила суррогатная мать. Отец узнал детей получше, полюбил своих чад по-настоящему.

Киркоров особенно отмечает изменения в характере дочки, которая заметно повзрослела в последнее время, перестав капризничать по любому поводу.