Киркоров рассказала об изменениях в характере своей 11-летней дочери Аллы-Виктории
Певец Филипп Киркоров отмечает, что характер его 11-летней наследницы Аллы-Виктории сильно изменился в последнее время. Какие изменения заметил в дочке знаменитый отец?
Известный исполнитель Филипп Киркоров заметил, что его дочь Алла-Виктория, которая недавно отмечала свое 11-летие, превратилась из капризного ребенка в милую девочку.
Певец утверждает, что пандемия коронавируса помогла ему сблизиться с детьми, которых ему подарила суррогатная мать. Отец узнал детей получше, полюбил своих чад по-настоящему.
Киркоров особенно отмечает изменения в характере дочки, которая заметно повзрослела в последнее время, перестав капризничать по любому поводу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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