Белый дом высказался о вероятности отправки войск США в Украину

Представитель Администрации США рассказал о вероятности отправки американской армии в Украину.

В Администрации президента США отправка войск в Украину не рассматривается, ни сейчас, ни в обозримом будущем, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Джо Байден не колеблется и не будет колебаться завтра, ни через месяц, ни через год насчет отправки американской армии в Украину, чтобы вступить в конфликт с Россией напрямую. Вместо этого США направят Киеву военную технику и десятки миллиардов долларов", - сказал чиновник.

По подсчетам Кильского университета мировой экономики, США в период с 24 февраля по 20 ноября 2022 года уже направили Украине военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов.