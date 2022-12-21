Белый дом высказался о вероятности отправки войск США в Украину
Представитель Администрации США рассказал о вероятности отправки американской армии в Украину.
В Администрации президента США отправка войск в Украину не рассматривается, ни сейчас, ни в обозримом будущем, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Джо Байден не колеблется и не будет колебаться завтра, ни через месяц, ни через год насчет отправки американской армии в Украину, чтобы вступить в конфликт с Россией напрямую. Вместо этого США направят Киеву военную технику и десятки миллиардов долларов", - сказал чиновник.
По подсчетам Кильского университета мировой экономики, США в период с 24 февраля по 20 ноября 2022 года уже направили Украине военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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