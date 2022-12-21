Politico: американские чиновники шокированы неожиданным визитом Зеленского в Вашингтон

Издание Politico сообщает, что чиновники и законодатели в США шокированы визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Закулисная подготовка к этому событию началась еще несколько недель назад, но проводилась в тайне.

По информации журналистов, в Вашингтоне ходили слухи о предстоящем «большом событии», однако никто точно не знал, что именно это будет.

Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой в Вашингтоне. Они обсудят ситуацию на фронте, помощь Украине и санкции против России.