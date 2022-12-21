Как во время войны во Вьетнаме вырыли целый город из туннелей

Регулярные удачные диверсии вьетнамских солдат стали возможны, потому что партизаны постоянно находились рядом с американцами и оставались незамеченными.

Это случилось из-за того, что они жили и действовали в буквальном смысле слова под ногами армии США - в огромном подземном городе, который было практически невозможно обнаружить.

Этот эпизод истории войны во Вьетнаме начался в 1965 году, когда 25-я пехотная дивизия США была расквартирована недалеко от деревни Ку Чи под Сайгоном.

Такое расположение американских войск было неслучайным: именно в этом районе находился основной очаг партизанского сопротивления на территории Южного Вьетнама, а также основная база коммунистического Севера.

Почти сразу у армии США начались большие проблемы. Ни усиленная охрана, ни бдительность часовых не могли остановить регулярно происходившие по ночам нападения на солдат и офицеров, которых находили убитыми.

Американцы начали масштабные зачистки окрестностей, применяя напалм. Однако на протяжении не менее четырёх месяцев нападения вьетнамских партизан на лагеря американцев продолжались.

Среди солдат армии США стали распространяться мистические объяснения невероятной удачи врага, а самих диверсантов называли «призраками».

Только полгода спустя американцам удалось разгадать, в чем дело: оказалось, что база 25-й дивизии была разбита точно над полноценным подземным партизанским городом.

Речь шла о сети тоннелей под названием Кути (или Кучи), протяжённость которых составляла не менее 250 километров.

Туннели появились еще до начала войны с американцами - в начале XX столетия, в период французской оккупации. Однако, командование США ещё не понимало, насколько обширна эта подземная система и, что самое главное, как с ней бороться.

Тоннели вмещали около полтора десятка тысяч человек, и там были не только норы, а полноценный подземный город: там функционировали и столовые, и госпитали. Проживали в Кути целыми семьями, а иногда там даже рождались дети.

Американцы пытались самыми разными способами выкурить партизан оттуда, однако применение газа как вариант забраковали сразу - слишком запутанная сеть тоннелей, чтобы это сработало.

Не помогло и создание специально тренированного подразделения «тоннельных крыс» - солдат щуплой комплекции, которые должны были напасть на вьетнамцев в их же подземном убежище.

Однако и эта операция полностью провалилась: партизаны встретили непрошенных гостей таким количеством засад ловушек, ведь знали свои тоннели до последнего сантиметра, что выжить удалось только половине американских «крыс».