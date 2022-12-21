Грин: выступление Зеленского в конгрессе США — это абсурд, который противоречит интересам Америки

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин резко раскритиковала предстоящее выступление президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессом США.

Как написала конгрессвумен в своем твиттер-аккаунте, «теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место». По мнению Грин, просьбы Зеленского вступают в прямое противоречие с интересами Соединенных Штатов Америки.

Ранее Марджори Тейлор Грин неоднократно критиковала американского президента Байдена за оказание финансовой и военной помощи Украине. Стоит отметить, что подобного мнения придерживаются многие представители политического истеблишмента США, недовольные тем, что из американского бюджета уходят огромные суммы на поддержку Украины.