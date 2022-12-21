Эксперты подсказали, как выбрать елку и ухаживать за ней, чтобы она радовала все праздники

Нужно обратить внимание на состояние дерева и установить его в емкость с мокрым песком, и ежедневно опрыскивать.

Натуральная елка дает неповторимый аромат праздника. Эксперты советуют покупать елку не ранее, чем за неделю до праздника. Это увеличит гарантию, что она простоит дольше.

При выборе нужно обратить внимание на цвет иголок - они должны быть насыщеного зеленого цвета. Ствол должен быть смолистым, покрытым иголками. В идеале нужно выбирать деерво, ствол которого 5-6 см. Если оно тоньше – значит, дерево болело либо болеет и долго не продержится.

Если на месте среза есть темная кайма, значит, - дерево срезано давно.

Для определения свежести на запах надо растереть 1-2 иголки в ладонях. Если запаха нет, дерево можно не покупать. Крона должна быть густой, ветки - упругими и направлены вверх.

Лучше ставить елку в емкость с влажным песком либо другим рыхлым материалом, который удерживает воду. Раз в день нужно орошать елку из пульверизатора.

Нужно помнить, что даже спиленое дерево нуждается в подкормке. Для этого можно использовать воду с уксусом либо лимонной кислотой (0,5 ч. л.), холодную воду с сахаром (2 ст. л.) либо солью (щепотка). Можно использовать 2 таблетки аспирина, водный раствор глицерина. Смеси добавить в емкость, где стоит елка.

Елку желательно поставить вдали от отопительных приборов. Гирлянды лучше использовать светодиодные - они менее нагреваются, что тоже сказывается на состоянии хвои.