Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к сближению с Россией во имя справедливого глобального управления

Это заявление руководитель Китая Си Цзиньпин сделал в ходе переговоров с лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым, которые состоялись в государственной резиденции Дяоюйтай, находящейся в столице КНР Пекине.

Как подчеркнул лидер Китайской Народной Республики, Пекин готов идти на сближение с Россией, постоянно продвигать двусторонние отношения в новую эру. По словам Си Цзинпиня, КНР намерена вместе с Россией содействовать тому, чтобы «глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально».

Переговоры руководителя Китая с лидером партии «Единая Россия» и заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым состоялись 21 декабря. Медведев передал китайскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. В данном послании Путин отметил беспрецедентный уровень диалога, кооперации, выразил уверенность в развитии межгосударственных и межпартийных связей.

Си Цзиньпин и Дмитрий Медведев положительно оценили результаты переговоров.