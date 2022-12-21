Эксперт объяснила, почему нельзя пить чай сразу после еды

Чай остается одним из наиболее популярных напитков, но не все знают, как и когда его нужно пить.

Чай после обеда - довольно распространенное явление. Однако эксперты предупреждают, что такая последовательность может навредить организму. .

Специалист по питанию Маргарита Львова в интервью газете "Известия" объяснила: все дело в том, что в чае есть дубильные вещества, мешающие нормальному усвоению железа, а также иных полезных элементов, которые человек получает из еды.

Желательно заваривать этот напиток спустя 40 минут после обеда. Медик также уточнила, что чай лучше пить в первой половине дня.

По словам Львовой, безопасная доза такого напитка - не более 400 мл в день.

Она также отметила, что не стоит выбирать чай из пакетиков, потому что он не дает пользы организму.