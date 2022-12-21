ВКС России сбили самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины

В Минобороны России заявили, что российская авиация сбила самолёт Су-25 и вертолёт Ми-8 ВВС Украины в ДНР.

В среду, 21 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили украинский бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 в районе города Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Помимо прочего, авиацией ВКС России в небе близ города Артёмовск ликвидировали многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Конашенков добавил, что с начала проведения спецоперации России на Украине российские военные уничтожили 348 самолётов и 187 вертолётов украинской стороны.