Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет, но говорить о сроках окончания спецоперации рано

Об этом спикер Совета Федерации и член Совета безопасности России Валентина Матвиенко заявила на пресс-конференции, проводимой по итогам осенней сессии 2022 года.

Как заявила Матвиенко, тема второй волны мобилизации ни разу не обсуждалась на заседании Совета безопасности, она отсутствует в повестке. По мнению чиновницы, слухи, которые распространяются на эту тему, являются «инструментом информационной войны против Российской Федерации, это попытки раскачать Россию изнутри». Спикер Совета Федерации призвала журналистов и граждан пользоваться только проверенной информацией.

Что касается сроков завершения специальной военной операции на Украине, то, по словам Матвиенко, цели и задачи СВО определены, и она закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты. Говорить о конкретных сроках, датах, по мнению спикера Совфеда, некорректно, потому что изначально, когда было принято решение о проведении специальной военной операции, она не подгонялась под какие-то конкретные даты или сроки.