Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска заняли новые рубежи и высоты на Донецком направлении, уничтожив более 80 бойцов ВСУ.

21 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в брифинге для журналистов рассказал о ситуации на Донецком направлении фронта.

Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки спецоперации в ходе наступательных действий на данном участке служащие ВС РФ заняли новые господствующие высоты и рубежи, уничтожив более восьмидесяти единиц личного состава, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля Вооружённых сил Украины.