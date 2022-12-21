Будет пекло: метеорологи прогнозируют, что 2023-й год будет самым жарким в истории

Если эти прогнозы сбудутся, 2023-й станет десятым годом подряд, когда продолжится глобальное потепление.

Метеорологическая служба Британии считает, что будущий год станет самым жарким в истории наблюдений. По данным ученых, глобальная температура по планете в среднем будет выше на 1,2 °C.

Если эти прогнозы сбудутся, 2023-й станет десятым годом подряд, когда продолжится глобальное потепление.

Климатическое моделирование показало, что продолжающийся рост выбросов парниковых газов довольно велик, чтобы новый год мог быть рекордным по потеплению. При этом рост на 1,2 градуса — лишь средняя температура по планете, но на самом деле повышение будет значительнее.

«В некоторых местах, - например, Арктике, с доиндустриальных времен стало теплее на несколько градусов», - уточнил ведущий эксперт Метеорологического бюро по прогнозированию климата Дуг Смит.

Опыт предыдущих лет свидетельствует, что предсказания метеорологов не всегда сбываются. Ученые предрекали 2022-му году глобальное потепление на 1,09 °C относительно доиндустриального уровня. Но на практике показатель оказался чуть выше — 1,16 °C.