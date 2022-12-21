ВС РФ уничтожили два украинских ангара с иностранным вооружением

В Минобороны России заявили, что служащие ВС РФ уничтожили два украинских ангара с вооружением иностранного производства.

В среду, 21 декабря 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил об успешном уничтожении украинских ангаров с иностранных вооружением.

Конашенков утверждает, что за прошедшие сутки спецоперации российские военнослужащие ударами высокоточного оружия поразили два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства Вооружённых сил Украины в районах села Темировка Запорожской области и города Артёмовск ДНР.