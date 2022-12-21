МО РФ: российская авиация уничтожила украинское нефтехранилище в Харьковской области

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили украинское нефтехранилище в Харьковской области.

21 декабря заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил за минувшие сутки спецоперации уничтожили украинское нефтехранилище в окрестностях посёлка городского типа Андреевка Харьковской области.

Российский генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что поражённое высокоточным ударом ВКС России нефтехранилище использовалось украинской стороной для снабжения топливом военной техники Вооружённых сил Украины.