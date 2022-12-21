Прилепин прокомментировал попытки Смольянинова восстановить карьеру в Риге
2022-12-21 13:24
Известный писатель Захар Прилепин высказался о попытках известного актера Артура Смольянинова строить карьеру в Риге.
Публицист Захар Прилепин прокомментировал попытку актера Артура Смольянинова вернуться к работе в столице Латвии.
В настоящее время актер занят тем, что декламирует сочинения писателя Дмитрия Быкова в Риге, пытаясь заново построить собственную карьеру за рубежом после отъезда из РФ.
Прилепин отреагировал на действия знаменитости в своем Телеграм-канале: "Такое ощущение, знаете, бывает, когда открыл дверь в часовню - а оттуда огромная жаба навстречу скачет".
Смольянинов в проекте Быкова "Гражданин поэт" играет Бернеса. Прилепин игру артиста сравнил с ударами живота жабы об пол.
Опубликовано: Наталья Гончарова