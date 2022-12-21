Ученые установили: вся вода на Земле старше самой планеты

Согласно их исследованиям, в планетарных системах, аналогичных нашей Солнечной системе, молекулы воды присутствуют с самого начала их формирования.

Большая часть воды на нашей планете образовалась на ранних этапах формирования Солнечной системы. То есть, ее возраст примерно 4,5 миллиарда лет.

Об этом сообщает Вокруг света со ссылкой на астрономов Сесилию Чеккарелли из Гренобльского университета Франции и Фуцзюнь Ду из Академии наук КНР.

Ранее исследования показали: в планетарных системах, аналогичных нашей Солнечной системе, в изобилии присутствуют молекулы воды уже с самого начала их формирования.

Чеккарелли и Ду так описывают историю земной воды так: сначала молекулы синтезируются на поверхности мельчайших межзвездных пылинок, и это облако парит в космосе при очень низких температурах. Там соединяются атомы водорода и кислорода, образуется Н2О в виде льда.

Затем в процессе формирования планетарной системы вода претерпевает ряд трансформаций, переходя из состояния льда в пар и обратно. И в итоге попадает на планеты, кометы, астероиды. Таким образом она попала и на Землю, полагают ученые.