С 22 декабря в силу вступает принятое 8 декабря решение, что паспорта РФ выданные в 4 новых регионах Российской Федерации, а также Южной Осетии и Абхазии не дейсьтвуют на территории ЕС.

Посредством таких документов в Евросоюз нельзя будет въехать или проехать через его границы.

Леонид Слуцкий, возглавляющий думский комитет по международным делам, заявил, что это решение снова демонстрирует миру кривое лицо, вернее рожу, европейских демократий.

Подобный шаг Евросоюза свидетельствует о непризнании организацией территориального переустройства Украины, а также суверенитета частей Грузии.