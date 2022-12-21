Организовать роды в другой стране - занятие не из простых и не из дешевых, но оно того стоит

Роженицам для родов открыт путь практически во все государства. Отдельные страны согласны дать малышу гражданство с рождения. Есть и более приятные бонусы: иногда на гражданство могут рассчитывать и сами родители.

Летом этого года Ева Шульман, руководитель проекта "Роды в мире", запустила программу родов в Аргентине.

Перед этим Ева решила опробовать эту программу на себе - родить ребенка в Буэнос-Айресе. Рожать в другой стране она настроилась давно, еще до замужества и беременности.

И вот появилась настоящая возможность воплотить это желание в жизнь. С мужем они остановили выбор на Аргентине.

Предложенная программа родов предполагала полное премиальное сопровождение, вплоть до подготовки документов - как до перелета, так и в самой Аргентине.

Чтобы рожать в этой стране, Еве нужно было предоставить паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справку об отсутствии судимости обоих супругов, справку о смене фамилии.

Первое, с чем столкнулась девушка, это максимально дружелюбное расположение персонала.

"Во время первого визита к аргентинскому врачу он протянул мне кулачок, чтобы дать "пять". Сразу спросил, как обращаться к моему малышу. И все последующие визиты перед многими медицинскими манипуляциями доктор всегда обращался к сыну, разговаривал с ним"

Палату выбрали премиальную - со всеми удобствами.

О них Ева рассказала подробнее:

"Отдельная душевая и уборная, удобная кровать, каждые 10 минут приходил медперсонал, который помогал встать, приносил еду, давал при необходимости обезболивающее, помогал сходить в уборную. За малышом следили неонатологи, осматривали его, измеряли уровень билирубина, брали анализ крови из пяточки, в любой момент можно было позвать консультанта по грудному вскармливанию. Причем такая команда в госпитале работала 24/7"

Для посетителей роженицы предусмотрена большая гостевая комната с диваном и телевизором.

Родив ребенка в Аргентине, Ева подарила ему гражданство этой страны "автоматом".

Теперь малыш может беспрепятственно ездить по миру, ребенку открыт безвизовый путь в 171 страну, включая Японию.

Еще один приятный бонус для юного гражданина Аргентины: виза на 10 лет для въезда в США.

Ева Шульман: "Поэтому для нашего малыша мы открыли практически весь мир".

Кроме того, ребенок, рожденный в Аргентине, может быть одновременно и гражданином РБ.

"В Посольстве Беларуси в Аргентине мы оформили справку на возвращение для того, чтобы ребенок в РБ мог получить документы о гражданстве",

Теперь очередь родителей: они тоже могут рассчитывать на аргентинское гражданство, правда, придется немного подождать (от 8 мес. до 2,5 лет) и немного повозиться с документами.

Подать документы на оформление гражданства родители могут в любое время, это право у них пожизненное.

Ева Шульман рассказала, сколько придется отдать за привилегию рожать в Аргентине и сопутствующие бонусы в виде последующего получения гражданства страны всеми участниками процесса (новорожденный, мама и папа).

"Я могу озвучить средние цифры. Например, возьмем следующий план – получаем документы на ребенка и подаем документы на DNI для родителей. Перелет и проживание в Аргентине семьи из трех человек (папа, мама, малыш) на протяжении двух месяцев до родов и трех после, оплата услуг компании-организатора, оплата госпиталя – все это обойдется примерно в 25-27 тысяч у.е (около 63-68 тысяч рублей). Может быть больше, может быть меньше. К тому же, в сезон сильно дорожает недвижимость. Но от себя могу добавить, что жизнь в Буэнос-Айресе во многом дешевле, чем в Минске"

Интересный момент разъяснила в этом деле юрист. Как выяснилось, двойное гражданство в РБ не предусмотрено и законом не признается.

Но это касается лишь совершеннолетних граждан. Дети до 18 лет могут иметь двойное гражданство, а после 18 они обязаны выбрать что-то одно.

При этом по желанию родителей, из которых хотя бы один белорус, ребенку можно дать белорусское гражданство, не выезжая из страны проживания.

То есть, непосредственно на территорию РБ приезжать не обязательно, документы на гражданство для ребенка можно оформить в белорусском посольстве той же Аргентины.