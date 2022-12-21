Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине, передав послание от Путина
2022-12-21 13:43
Дмитрий Медведев прибыл в столицу КНР, где провёл встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.
21 декабря заместитель председателя Совета безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пекин, где провёл встречу с председателем коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Известно, что Медведев вручил Си Цзиньпину личное послание от Владимира Путина.
По данным российских СМИ, в письме утверждается, что двухсторонние отношения России и Китая вышли на новый уровень в условиях беспрецедентного давления Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей