Совмин Беларуси ослабил ограничение на разделку тушек птиц в магазинах

Совет министров РБ выпустил постановление, которое уточняет прежний закон о запрете разделки тушек птиц в магазинах и торговых центрах.

Днём 21 декабря пресс-служба Совета министров Республики Беларусь обнародовала новое сообщение, в котором утверждается, что с настоящего момента белорусские магазины имеют право на самостоятельную разделку и торговую реализацию всех тушек птиц, за исключением курицы.

Характерно, что ранее после совещания Александра Лукашенко с белорусскими министрами был введён запрет на повышение цен в магазинах страны и разделку тушек птицы, однако позднее оба постановления подверглись регулировке.