Сергей Собянин: поликлиники Москвы задыхаются под грузом больных

По словам московского мэра, сейчас столичные поликлиники буквально завалены визитам больных людей с ОРВИ.

Хотя положение с коронавирусом в Москве относительно стабильное, сейчас наблюдается очень большое число заболевших гриппом и ОРВИ.

Еще в январе месяце, когда шло сражение с Омикроном, в лечебные заведения обращалось 40-45 тыс. человек в сутки. Сейчас же ежедневное посещение доходит до 60 тыс. пациентов.

Плохая картина и в регионах. Там по заболеваемости лидирует свиной грипп, обнаруженный уже в 86 регионах Российской Федерации.