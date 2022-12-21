По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы

Украинские СМИ сообщают, что по всей территории Украины звучит сигнал «Воздушная тревога» из-за ракетной угрозы.

В среду днём, 21 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киеве и во всех областях Украины объявлена воздушная тревога на фоне возможных «прилётов» со стороны ВС РФ.

Обозреватели «Страны», со ссылкой на местных жителей, также заявили о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области и об обстреле Очакова в Николаевской области, однако официального подтверждения данной информации нет.