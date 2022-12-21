«Коммерсант»: РФ и Беларусь перенимает тактику НАТО в сфере ядерного оружия

Издание "Коммерсант" утверждает, что Москва и Минск переняли тактику эксплуатации ядерных вооружений у стран блока НАТО.

Информационное агентство "Коммерсантъ" сообщает, что на встрече Владимира Путина с Александром Лукашенко лидеры двух стран объявили о переоборудовании белорусских самолётов для возможности несения ядерных ракет и обучению пилотов из Беларуси эксплуатации подобных истребителей.

По данным аналитиков "Коммерсанта", таким образом Россия и Беларусь переняли опыт НАТО, страны которого передают ядерное оружие неядерным государствам на время учений.