Эксперты рассказали, как защищать сад от зимних морозов и зимних оттепелей

Если посреди зимы наступила оттепель, желательно укрыть прикорневую зону остатками снега, присыпать слоем опилок, тогда он не будет таять быстро.

Погода давно уже не балует стабильными прогнозами. И зимой градус может поменяться не раз - от очень низкого до плюсового. Садовые деревья на это реагируют не лучшим образом, на ветки налипают снежные глыбы. Что предпринять, чтобы помочь им пережить аномалии с меньшими потерями?

В этом случае выручает обрезка, причем ее можно проводить даже зимой. Кроме того, необходимо установить опоры там, где с большей долей вероятности может обломиться ветка.

Если посреди зимы наступила оттепель, желательно укрыть прикорневую зону остатками снега, присыпать слоем опилок, тогда он не будет таять быстро. Хорошо, если стволы с осени побелены: белый цвет будет отражать солнечные лучи и снижать нагрев. Соответственно, снизится риск зимнего пробуждения.

Еще вариант - обработка бордоской жидкостью (либо 2-3%-ным медным купоросом). Практикующие его дачники уверяют, что обработка предотвращает пробуждение растений.

Хорошо бы обложить на зиму деревья и кусты хвойным лапником в приствольной зоне. Ветки задерживает снег, и это защитит от вымерзания корни в мороз и раннего пробуждения деревьев и кустов в зимнюю оттепель.