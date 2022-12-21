Жюйе: Запад должен прекратить риторику об истощении военной мощи России

Французский разведчик Ален Жюйе утверждает, что лидеры западных стран неправомерно говорят о военном ослабевании России в ходе украинского конфликта.

Газета Mondafrique опубликовала интервью с экс-главой экономической разведки Франции Аленом Жюйе, который выразил уверенность, что политики стран коллективного Запада должны закончить свою публичную риторику о слабости России в условиях спецоперации и победе украинских военных.

По мнению Жюйе, США и НАТО тешат себя возможностью поражения российской армии в украинском конфликте, однако в действительности войска РФ далеки от истощения своих военных ресурсов.