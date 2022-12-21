Финский министр Петри Хонконен: спортсменам РФ и Беларуси нет места в олимпийской семье

Согласно интервью, которое финский министр науки и культуры дал местному изданию, смягчение санкций МОК касательно Беларуси и РФ есть тяжкая ошибка.

Хонконен вообще не видит возможных условий возвращения спортсменов указанных стран в олимпийскую семью.

Спортсмены Беларуси и Российской Федерации были отстранены от большинства международных соревнований 28 февраля, поскольку их страны, агрессией против Украины, нарушили олимпийское перемирие.

В то же время еще в сентябре глава МОК Томас Бах признал, что отстранение есть дилемма, которую МОКу так иди иначе придется решать.