Аналитики The Guardian утверждают, что в случае передачи комплексов Patriot Украине страны Североатлантического альянса столкнуться с определёнными трудностями.

Представитель военного института RUSI Джек Уотлинг дал интервью британской газете The Guardian, где публично заявил, что страны блока НАТО столкнуться с проблемами в долгосрочной перспективе в случае, если Соединённые Штаты передадут Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Уотлинг напомнил, что США обладают не самым большим количеством ЗРК Patriot, в то время как оборонные запросы Киева растут, а украинские войска расходуют много снарядов, требуя очередной партии поставки боеприпасов.

Джек Уотлинг уверен, что частые отправки столь дорогостоящего оружия в Украину приведут к долгосрочному ослабеванию Североатлантического альянса.