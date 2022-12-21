Умерла в гостях: уход из жизни 17-летней футболистки ЦСКА Виктории Виноградовой стал шоком

Трагедия случилась, когда спортсменка молодежного клуба ЦСКА гостила у своей подруги, которая сейчас в реанимации.

О смерти 17-летней спортсменки Виктории Виноградовой стало известно сегодня СтарХиту. Как уточняет издание, девушка являлась вратарем женской команды молодежного клуба ЦСКА. Трагедия случилась, когда она гостила у подруги.

О трагедии рассказал брат Виноградовой. Он уточнил, что девушкам вызвали скорую, но Вике медики уже ничем не могли помочь.

«Пришли домой около 22:00, спать легли около к полуночи. Бабушка с дедушкой в 11 утра заметили: у девочек странный вид. Вика была желтая, ее подруга клубочком свернулась. Прибыла реанимация, констатировали смерть Вики, ее подруга сейчас в реанимации», — поделился родственник Виктории.

Что случилось с Виноградовой и ее подругой в тот роковой вечер, пока неизвестно. Сейчас ответ на этот вопрос ищут следователи.

Болельщики и коллеги по клубу высказали соболезнование родным и друзьям погибшей.

«19 декабря на 18-м году жизни, будучи в отпуске, скоропостижно скончалась Виктория Виноградова. Она выступала на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022-го года. Мы запомним Вику как хорошего игрока и как замечательного человека: добрую, неравнодушную, отзывчивую, всегда готовую прийти на помощь. Выражаем глубокое соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим с вами…» — говорится в сообщении.