Путин поручил проанализировать оружие НАТО для для строительства ВС РФ

Владимир Путин уверен, что выстраивание российской армии должно быть основано на тщательном анализе оружия стран Североатлантического альянса.

21 декабря Владимир Путин принял личное участие в расширенной коллегии Министерства обороны России, где публично заявил, что захваченное в ходе спецоперации оружие НАТО должно быть проанализировано российскими экспертами. По мнению Путина, данная мера поможет лучше организовать строительство вооружённых сил России.

Также Владимир Путин завершил, что войска РФ продолжат усовершенствование собственной ядерной триады и уже имеющегося гиперзвукового оружия.