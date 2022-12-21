Как отмечают Новый год в разных странах Европы

Хоть праздник на всех один, традиции и обычаи его везде разные. Итак, как празднуют Новый год в европейских странах.

Италиия:

Согласно поверьям, в новогоднюю ночь на волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана.

Она открывает двери маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или уголек. Также в Италии есть и свой Дед Мороз - Баббо Натале.

В этой стране считается, что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого.

Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его со страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, стулья и прочий хлам.

Согласно приметам освободившееся место непременно займут новые вещи.

На новогоднем столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград - символы долголетия, здоровья и благополучия. Для итальянцев также важно, кого они первым встретят в новом году. Если 1 января первым встречным, которого увидит итальянец, будет монах или священник - это плохо. Нежелательно также встретится с маленьким ребенком, а встретить горбатого деда - это к счастью.

Венгрия:

Новый год в Венгрии не имеет такого значения, как Рождество, хотя некоторые рождественские обряды и поверия соблюдаются и в это время. Очень, например, распространены поверия, относящиеся к магии первого дня, среди них немалую роль играют суеверия, связанные с первым посетителем.

По общераспространенному поверию, женщина, вошедшая в этот день в дом первая, приносит несчастье. Поэтому часто в дом родственников под каким-нибудь предлогом отправляют мальчика, после посещения которого дому уже не страшен и визит женщины. Много магических действий предпринимают для того, чтобы в Новом году быть здоровым и богатым.

Так, в иных местностях, умываясь утром, вместо мыла трут руки монетами, чтобы они не переводились в руках весь год.

Англия:

В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие.

Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары.

Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.

О приходе Нового года возвещает колокол. Правда, звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это "шепотом" - одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно звонить в честь Нового года.

В эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом.

В английских домах к новогоднему столу подают индейку с кашатнами и жареным картофелем под соусом, а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, дальше следуют пудинг, сладости, фрукты.

На Британских островах имеет большое распространение обычай "впуска Нового года" - символический рубеж перехода от прошлой жизни к новой.

Когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь, впуская Новый год.

Франция:

Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских башмаках.

Тот, кому достается боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул "бобового короля", и в праздничную ночь все подчиняются его приказам.

Французские сантоны - деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки, также имеют большое значение для украшения дома в этот праздник. По традиции, хороший хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с праздником и выпить за будущий урожай.

Дарят французы друг другу в Новый год все что угодно, однако все же придерживаются некоторых правил. Например, духи может своей супруге подарить только муж, такой подарок от другого мужчины считается не очень пристойным.

Австрия:

В Австрии современный обычай подарков и поздравлений на Новый год был распространен еще в конце XVIII и начале XIX веков.

Теперь принято дарить фигурки или посылать почтовые открытки с традиционными символами счастья. Таковыми считаются трубочист, четырехлистный клевер, свинья.

Ужин 31 декабря должен быть обильным, чтобы в Новом году хорошо жилось.

Обязательным мясным блюдом является заливной поросенок или свинина. Считали, что, для того чтобы быть счастливым, надо съесть кусок головы или свиного рыла. Это называлось "участвовать в свином счастье".

Швеция:

В шведских домах, где есть дети, празднование Нового года начинается с того, что папы выходят выносить мусор, а возвращаются в образе Юля Томтена(шведского Деда Мороза). Когда часы бьют полночь, шведы бросают серпантин, дудят в дудки, а Юль Томтен начинает дарить подарки.

Традиционный подарок - самодельные свечи. Это обусловлено тем, что в разгар зимы у Полярного круга темнеет рано, а свет символизирует дружбу, радушие, веселье.

Новый год в Швеции — это праздник света. Поэтому перед празднованием дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают в белое платье, на голову одевают корону с зажженными свечами.

Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы ярко освещены.

Швейцария:

В Швейцарии люди наряжаются, чтобы праздновать день Святого Сильвестра.

Этот праздник основан на легенде о том, что Римский папа Сильвестр (314 год) изловил ужасного морского монстра. Считалось, что в 1000 году этот монстр вырвется на свободу и уничтожит мир. Ко всеобщей радости, этого не случилось.

С тех пор в Австрии и Швейцарии эту историю вспоминают в Новый Год. Люди наряжаются в маскарадные костюмы и называют себя Сильвестрклаусами.

Шотландия:

В Шотландии перед полуночью на фермах разводят яркий огонь в камине, и вся семья садится вокруг него в ожидании боя часов. Когда стрелки часов приближаются к 12, хозяин дома встает и молча открывает дверь. Он держит ее открытой до тех пор, пока часы не пробьют последний удар.

Так он выпускает старый год и впускает новый. Шотландцы в новогоднюю ночь отправляются к друзьям с ломтиком пирога, стаканчиком вина и кусочком угля. С их точки зрения, это самый верный способ на целый год обеспечить их едой, питьем и теплом. В Шотландии праздник Нового года называют "Хогмани".

На улицах праздник встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю, в новогоднюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая таким образом Старый год и приглашая Новый.

Шотландцы считают, что от того, кто войдет первым в их дом в новом году, зависит удача или неудача в семье на весь следующий год. Большую удачу, по их мнению, приносит темноволосый мужчина, который вносит в дом подарки. Эта традиция называется "ферст футинг".

На Новый год в этой стране готовят особые традиционные блюда: на завтрак обычно подают овсяные лепешки, пудинг, особый сорт сыра - кеббен, на обед - вареного гуся или бифштекс, пирог или яблоки, запеченные в тесте.