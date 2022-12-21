Ватикан накануне Рождества сотрясается сексуальным скандалом
2022-12-21 16:00
По сообщению германского издания Бильд падре Марко Иван Рупник подозревается в изнасиловании до 2 десятков монахинь.
Сам факт сексуального скандала в котором замешан священник бросает тень на священный престол.
Но тут ситуация еще хуже. Словенец Рупник не просто ксендз, а член ордена иезуитов, как и папа Франциск, с которым Марко неплохо знаком.
В адрес словенского священника поступило обвинение от пока неназываемой женщины, что Рупник не просто заставлял с ним смотреть порнофильм и вступать в связь, но и склонял женщину к сексу втроем. так он желал проверить триединость Бога.
Опубликовано: Сергей Стаалкер