Ватикан накануне Рождества сотрясается сексуальным скандалом

По сообщению германского издания Бильд падре Марко Иван Рупник подозревается в изнасиловании до 2 десятков монахинь.

Сам факт сексуального скандала в котором замешан священник бросает тень на священный престол.

Но тут ситуация еще хуже. Словенец Рупник не просто ксендз, а член ордена иезуитов, как и папа Франциск, с которым Марко неплохо знаком.

В адрес словенского священника поступило обвинение от пока неназываемой женщины, что Рупник не просто заставлял с ним смотреть порнофильм и вступать в связь, но и склонял женщину к сексу втроем. так он желал проверить триединость Бога.