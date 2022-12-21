Традиционные новогодние блюда разных стран мира

Новый год - особый праздник, окутанный чудесами, волшебством и символами. Одним из таких символов является новогодний стол.

Англия:

Ни одни традиционные новогодние праздники Англии не обходятся без плумпудинга, который состоит из сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц и пряностей.

Дания, Швеция:

Главным новогодним праздничным блюдом датчан считается треска. Это блюдо символизирует счастье и богатство.

На праздничный стол шведов обязательно подается лютефикс — рыбное блюдо из сушеной трески.

Германия:

Неотъемлемым и символичным блюдом праздничного стола Германии считается сельдь. Немцы верят, что сельдь обязательно принесет счастье в грядущем году.

Голландия, Франция:

На праздничном столе голландцев вы обязательно встретите поджаренные во фритюре пончики и соленые бобы — одно из главных национальных блюд — именно на Новый год.

Во Франции традиционный новогодний стол не обходится без жареных каштанов, устриц, красиво украшенных бутербродов с гусиным паштетом, сыров и конечно же французского вина.

Новогодний стол Франции не обходится без сыров.

Румыния, Австралия, Болгария:

Среди множества традиционных блюд, представленных на праздничных новогодних столах, вы обязательно попробуете особенный пирог.

Его особенность в том, что кому-то из гостей в кусочке пирога обязательно попадется монетка, или орешек, или перчинка. Счастливый обладатель находки в будущем году обзаведется семьей.

Япония:

30 декабря на предпраздничном столе обязательно присутствуют моти — небольшие пирожные из отварного риса, которые делают с фруктами и посыпают кунжутом.

На новогоднем праздничном столе должна обязательно присутствовать длинная лапша. Чем она длиннее, тем дольше будет жизнь участников застолья.

На столах часто присутствует морская капуста, жареные каштаны, горошек, бобы, вареная рыба эти составляющие — залог счастья, успехов в делах, здоровья, спокойствия.

Тибет:

У жителей Тибета существует милый новогодний обычай. Хозяйки пекут горы пирожков с самыми разнообразными начинками и одаривают ими всех знакомых и незнакомых людей.

Чем больше раздашь, тем богаче будешь!

Бельгия:

В Бельгии едят телячью колбасу с трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, вино.