Владимир Путин утверждает, что Россия является самодостаточной страной, в то время как Украина живёт на предоставляемую Западом помощь.

Во время выступления перед сотрудниками Министерства обороны РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент Россия является самодостаточным государством со стабильной экономикой, а Украина существует исключительно на предоставляемые коллективным Западом "подачки".

При этом Путин заявил, что считает украинский народ братским для россиян, а военный конфликт на территории Украины назвал настоящей трагедией.