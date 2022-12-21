Путин: у Украины скоро не будет ничего, кроме «подачек» от Запада
2022-12-21 16:22
Владимир Путин утверждает, что Россия является самодостаточной страной, в то время как Украина живёт на предоставляемую Западом помощь.
Во время выступления перед сотрудниками Министерства обороны РФ Владимир Путин сообщил, что в настоящий момент Россия является самодостаточным государством со стабильной экономикой, а Украина существует исключительно на предоставляемые коллективным Западом "подачки".
При этом Путин заявил, что считает украинский народ братским для россиян, а военный конфликт на территории Украины назвал настоящей трагедией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей