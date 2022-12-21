Страны, где Новый год наступит не 1 января

Мы привыкли к своему летоисчислению по григорианскому календарю, католики — по юлианскому, но есть более интересные календари в разных уголках планеты.

🇨🇳 Китай:

Китайский 4720 год наступит 21 января, по традиции это один из самых масштабных и ярких праздников в Поднебесной.

🇮🇷 Иран и 🇦🇫 Афганистан:

Иранский календарь гласит о праздновании Новруза ровно в день весеннего равноденствия — 21 марта. В нашем 2023 жители Ирана и Афганистана встретят только 1401 год.

🇮🇩 Бали (Индонезия):

22 марта на Бали отметят День Тишины (Ниепи), а на следующий день поприветствуют новый 1945 год.

🇹🇭 Таиланд:

Здесь жители встретят 2566 год по буддийскому календарю, но только 13 апреля.

🇯🇵 Япония:

Японцы по своему имперскому встретят 5-й год (от начала правления нового императора) — 1 мая.

🇪🇹 Эфиопия:

Один из самых странных календарей в мире — в Эфиопии. Пока мы будем встречать 2023, к эфиопам придёт лишь 2015. И только 12 сентября. А ещё там 13 месяцев в году.

🇧🇩 Бангладеш:

Бенгальский календарь отстаёт от григорианского на 593-594 года. Новый 1430 год придёт в Бангладеш 15 апреля.

🇮🇱 Израиль:

Рош Ха-Шан, еврейский новый год, отмечают целых 2 дня — 19 и 20 сентября. В Израиле наступит 5784 год.

🇰🇵 Северная Корея:

Год рождения первого вождя (1912) нарекли точкой отсчёта. А в своём календаре чучхе исключили нулевой год, а значит КНДР встретит 112.