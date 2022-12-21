Таблетки от старости могут появится в продаже в течение 5 лет
2022-12-21 16:45
Журнал Nature Aging опубликовал результаты исследований американских биоинженеров, которые занимаются проблемой старения.
Согласно исследованиям, доминирование коротких генов над длинными приводит у позвоночных к тому, что у пожилых особей травмы заживают значительно дольше.
Связано это с тем, что помимо борьбы с травмой, организму приходится выделять много сил на устранение дисбаланса генов. При этом опасные вирусы могут спровоцировать рак.
Свои усилия американские ученые направили на разработку лекарственного средства, которое будет бороться с инфекциями, ускоряющими старение. Ожидается, что разрабатываемый препарат поступит в продажу в течение 3-5 лет.
Опубликовано: Сергей Стаалкер