Вице-премьер Заяц: белорусы съедают по 98 кг мяса и 159 кг картофеля в год

Вице-премьер Беларуси Леонид Заяц заявил, что белорусы в среднем потребляют 98 кг мяса и 159 кг картофеля в год.

21 декабря заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц на совместном заседании двух палат белорусского парламента сообщил о том, что «в среднем на одного белоруса в год потребляется 98 кг мяса, 237 кг молока, 95 кг фруктов, 170 кг овощей, 159 кг картофеля, около 40 кг сахара, 18 кг растительного масла, 77 кг хлебопродуктов».

Таким образом, один один человек в среднем получает из пищи «3200 ккал в сутки, что полностью исключает вероятность голода или недоедания» среди населения Беларуси.