Sky News: страны Запада недооценили военную мощь РФ в конфликте на Украине

Издание Sky News обвинило западные страны в недооценке российского военного потенциала.

В среду вечером колумнист английской газеты Sky News Доминик Вагхорн заявил, что государства коллективного Запада включая страны НАТО недооценили военный потенциал России при поставках вооружений Украине, поскольку западные политики верят, что поставляемого Киеву оружия хватит для отражения российских ракетных атак.

Вагхорн считает, что войска РФ обладают практически неисчерпаемым запасом ракет и беспилотников, что позволяет им часто производить массированные ракетные удары по территории Украины.