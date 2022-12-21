Диетологи уточнили, какие продукты не нужно есть на голодный желудок
Большинство людей не задумывается, что даже полезные продукты способны оказать пагубное влияние, если их съесть на завтрак.
Завтрак не просто приятный утренний ритуал, это еще и старт для правильной работы организма. Какие продукты лучше отложить до обеда, чтобы сохранить здоровье?
В этом списке - бананы. Привычка есть их на завтрак может привести к проблемам с сердцем. Дело в том, что бананы резко повышают в организме уровень магния и нарушают баланс кальция в крови. Если есть проблемы с почками, лучше количество экзотического фрукта вообще минимизировать.
Нельзя начинась свой день и с чашки кофе - есть риск заработать изжогу или раздражение слизистой кишечника. Многие любители испить чашечку такого напитка на голодный желудок страдают от гастритов и язв.
Не годится в качестве утреннего напитка и молоко. Из-за большого количества белка, который поступит с ним в пустой желудок, увеличится нагрузка на ЖКТ.
Стоит исключить и томаты - в них содержится дубильная кислота, способствующая обострению болезней ЖКТ. Употребление помидоров на голодный желудок также провоцирует появление желудочных камней.
Как ни странно, на столе по утрам не должен стоять и творог. У него высокий гликемический индекс, и есть его на завтрак либо после длительного перерыва между приемами пищи нельзя. Врачи рекомендуют оставить его на вторую половину дня, потому что ближе к вечеру обмен веществ падает и энергозатраты уменьшаются.
А сладкое по утрам вызывает риск развития диабета. Быстрые углеводы быстро всасываются в кровь, и это понижает настроение в течение дня, вызывает упадок сил, головные боли.
Опубликовано: Светлана Гаврусева