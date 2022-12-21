Фильм Непослушник 2 лидирует в российском кинопрокате

Прошедший уик-энд вывел в лидеры кинопроката ленту Непослушник 2, которая собрала за выходные в РФ 90,5 млн рублей

В этом фильме рассказывается история криминального авторитета, пожертвовавшего крупную сумму на церковь, но священник неожиданно утратил память. И ее требуется восстановить.

Второе место по итогам конца недели заняли Елки 9 с результатом 63,8 млн рублей. Здесь очередная новогодняя история.

Маша и Медведь: 12 месяцев разместились на третьем месте со сбором 29,1 млн рублей. Здесь титульные герои познакомились со сказочными двенадцатью месяцами.