Новая Зеландия первой в мире ввела запрет на продажу сигарет молодежи

Новое положение вступает в силу 1 января 2023-го года. К 2025-му году страну планируют сделать полностью свободной от сигарет.

Палата представителей Новой Зеландии приняла закон, запрещающий реализацию табака людям, которые родились после 1-го января 2009 года.

Кроме того, в стране сократили количество точек продажи сигарет — с 6000 до 600. И это не все: концентрацию никатина в табачных изделиях здесь тоже решено сократить.

За нарушение этого закона предусмотрен штраф - в размере 150 тысяч новозеландских долларов (примерно $96 тыс.). Таким образом власти борются за сохранение здорового будущего молодежи и поэтапное сокращение продажи сигарет.

Сегодня в Новой Зеланди курит только 8% взрослого населения, а к 2025 году руководство страны планирует сделать ее зоной, полносью свободной от курения.

Новое положение вступает в силу 1 января 2023-го года. Новая Зеландия, таким образом, станет первой в мире страной, которая приняла закон, запрещающий курение табака будущим поколениям.