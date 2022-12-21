Доктор Ци Сун перечислил лечебные свойства сыра тофу

Доцент кафедры питания и эпидемиологии доктор Ци Сун о сыре тофу: одна порция в неделю снижает риск болезней сердца на 18%.

Тофу - сыр, к которого есть еще одно название - соевый творог. Делается из соевых бобов и воды с добавлением сульфата кальция.

Есть несколько разновидностей по твердости с разным содержанием воды. Например, отдельные сорта не прессуются и выглядят, как заварной крем или мягкий сыр.

В Китае сыр продают листовой сыр и в форме палочек, копченый и ферментированный. В Азии можно купить жареный, маринованный, фаршированный сыр.

Полезен тофу большим содержанием белка, а жиры в составе в основном полиненасыщенные.

Тофу может с успехом заменять в рационе мясо и является неотъемлемой частью вегетарианского питания.

В сыре есть все незаменимые аминокислоты, нужные организму, а также много минералов, витаминов, микроэлементов - в том числе кальций, железо, витамин А, марганец.

Сыр тофу, как и другие соевые продукты, защищают человека от ишемической болезни сердца.

Согласно исследованиям, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые употребляли сою четыре или больше дней в неделю, значительно снижали риск смерти от сердечного приступа.

Но есть некоторые нюансы, о которых упомянул Ци Сун. Не стоит увлекаться сладким сыром тофу, излишне соленым или с насыщенными жирами.

В остальном ограничений к употреблению продукта нет - он подходит всем.