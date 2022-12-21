«Страна.ua»: в одном из районов Киева прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщили, что в одном из районов Киева прогремел взрыв, в небо поднимается столб дыма.

В среду вечером, 21 декабря 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщило о том, что в одном из районов столицы Украины прогремел взрыв, после которого в небо поднялся густой столб дыма.

Отмечается, что в момент взрыва в Киеве не была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о возможных причинах данного инцидента в настоящее время нет.